«Ласточки» до Закамска могут запустить в 2030 году

В Перми продолжается подготовка к запуску скоростных поездов «Ласточка», которые уже в 2030 году свяжут центр Перми с Закамском. Для этого был проведены переговоры: теперь участок железной дороги, ранее принадлежавший городскому предприятию, перешел в собственность ОАО «РЖД».
Было заключено четырехстороннее соглашение между Правительством Пермского края, предприятием, городской администрацией и РЖД. После передачи участка его ждет масштабная модернизация, которая включает в себя обновление путей, строительство новых остановок и платформ, а также установку современного освещения.
Новый маршрут от Перми II до Закамска долже не только облегчить передвижение, но и открыть новые возможности для развития региона.
Комментарии (0)