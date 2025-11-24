Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

«Ласточки» до Закамска могут запустить в 2030 году

В Перми продолжается подготовка к запуску скоростных поездов «Ласточка», которые уже в 2030 году свяжут центр Перми с Закамском. Для этого был проведены переговоры: теперь участок железной дороги, ранее принадлежавший городскому предприятию, перешел в собственность ОАО «РЖД».

СвЖД новости/Telegram

Было заключено четырехстороннее соглашение между Правительством Пермского края, предприятием, городской администрацией и РЖД. После передачи участка его ждет масштабная модернизация, которая включает в себя обновление путей, строительство новых остановок и платформ, а также установку современного освещения.

Новый маршрут от Перми II до Закамска долже не только облегчить передвижение, но и открыть новые возможности для развития региона.

