«Ласточки» до Закамска могут запустить в 2030 году

Было заключено четырехстороннее соглашение между Правительством Пермского края, предприятием, городской администрацией и РЖД. После передачи участка его ждет масштабная модернизация, которая включает в себя обновление путей, строительство новых остановок и платформ, а также установку современного освещения.

Новый маршрут от Перми II до Закамска долже не только облегчить передвижение, но и открыть новые возможности для развития региона.