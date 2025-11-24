Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

Штрафстоянка у стадиона «Динамо» переедет на новую локацию

Штрафстоянка Центра безопасности дорожного движения (ЦБДД) переедет с улицы Пушкина в другое место. В 2025 году должны завершиться работы по оборудованию новой локации.

По данным издания Business Class, новая штрафстоянка Перми появится на улице Строителей, в районе тоннелей под Транссибирской магистралью. Площадь территории — около гектара, сколько на ней будет места, пока неизвестно.

Нынешняя штрафстоянка находится недалеко от стадиона «Динамо». Каждый день туда привозят около 40 машин, которые создают помехи на дорогах, экстренным службам или приводят к заторам. Сейчас в парке 20 эвакуаторов.

