Штрафстоянка у стадиона «Динамо» переедет на новую локацию

По данным издания Business Class, новая штрафстоянка Перми появится на улице Строителей, в районе тоннелей под Транссибирской магистралью. Площадь территории — около гектара, сколько на ней будет места, пока неизвестно.

Нынешняя штрафстоянка находится недалеко от стадиона «Динамо». Каждый день туда привозят около 40 машин, которые создают помехи на дорогах, экстренным службам или приводят к заторам. Сейчас в парке 20 эвакуаторов.