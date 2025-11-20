Из-за пожара на железной дороге отменили электричку от Перми до Екатеринбурга и изменили маршруты десяти поездов

Из-за пожара на железной дороге в Пермском крае 20 ноября отменили электричку «Финист» до Екатеринбурга. Вместо нее пассажиров перенаправили на поезд №2 Москва — Владивосток, который ушел с Перми-II с задержкой графика. В телеграм-канале Федеральной пассажирской компании рассказали, что обо всех изменениях пассажиров заблаговременно проинформировали по СМС.