Из-за пожара на железной дороге отменили электричку от Перми до Екатеринбурга и изменили маршруты десяти поездов

Из-за пожара на железной дороге в Пермском крае 20 ноября отменили электричку «Финист» до Екатеринбурга. Вместо нее пассажиров перенаправили на поезд №2 Москва — Владивосток, который ушел с Перми-II с задержкой графика. В телеграм-канале Федеральной пассажирской компании рассказали, что обо всех изменениях пассажиров заблаговременно проинформировали по СМС.

Свердловская железная дорога/Telegram

Пожар на железной дороге произошел вечером 19 ноября: на перегоне Шамары — Кордон двухпутного электрифицированного участка Пермь — Кузино Свердловской железной дороги загорелись два вагона-цистерны грузового поезда. К 3 часам ночи 20 ноября возгорание полностью ликвидировали.

В пресс-службе Свердловской железной дороги рассказали, что из-за случившегося на участке Кунгур – Екатеринбург-Сортировочный организовано измененным маршрутом через станции Пермь – Чусовская – Нижний Тагил – Екатеринбург. Изменились маршруты десяти пассажирских поездов, проходящих через Пермский край: №92 Москва – Северобайкальск, №70 Москва – Чита, №146 Санкт-Петербург – Челябинск, №10 Москва – Владивосток, №14 Санкт-Петербург – Новокузнецк, №78 Москва – Абакан №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург, №9 Владивосток – Москва, №73 Тюмень – Санкт-Петербург, №69 Чита – Москва.

