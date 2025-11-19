Скоростной «Метеор» собираются запустить между Пермским краем и Удмуртией

В 2026 году в навигацию запустят скоростное судно «Метеор-120Р». Оно курсировало в этом году от Казани до Перми.

Для запуска совместного водного маршрута в Удмуртии должен появиться модульный причал. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что власти республики прорабатывают этот вопрос.