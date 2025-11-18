Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Подписаться на пуш-уведомления
18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

С 1 января подорожает проезд в электричке

В 2026 году в Пермском крае собираются поднять стоимость проезда на электричках. Соответствующее распоряжение опубликовано региональным министерством тарифного регулирования и энергетики.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

С 1 января стоимость поездки на электрички по Перми, в границах остановок «Курья», «Липовая гора», «Новые Ляды», составит 42 рубля. Тарифы вырастут также на междугородних направлениях: поездка от Перми II до Кунгура составит 283 рубля, а до Верещагино — 326 рублей.

Отметим, что с 15 апреля в Перми индексируются тарифы на общественном транспорте: проезд на автобусе или трамвае обойдется в 43 рубля в 2026 году.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: