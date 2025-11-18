С 1 января подорожает проезд в электричке

С 1 января стоимость поездки на электрички по Перми, в границах остановок «Курья», «Липовая гора», «Новые Ляды», составит 42 рубля. Тарифы вырастут также на междугородних направлениях: поездка от Перми II до Кунгура составит 283 рубля, а до Верещагино — 326 рублей.

Отметим, что с 15 апреля в Перми индексируются тарифы на общественном транспорте: проезд на автобусе или трамвае обойдется в 43 рубля в 2026 году.