Беспилотные грузовики будут тестировать на дорогах Пермского края

В рамках проекта на дорогах общего пользования уже два год используют беспилотные грузовики для перевозки реальных грузов. Ранее в эксперименты участвовали только десять регионов, среди них: Москва и область, республика Татарстан, Нижегородская область. Срок действия эксперимента продлен до 12 ноября 2028 года. Теперь будут использовать высокоавтоматизированные транспортные средства не только с водителем в кабине (1 категории), но и без него (2 категории).

В пресс-службе министерства транспорта РФ объяснили, что беспилотный транспорт решает несколько проблем: сокращение дефицита кадров, повышение безопасности на дорогах, снижение издержек и развитие отечественных технологий. В проекте участвуют российские перевозчики и ритейлеры, на трассу сейчас выпускают беспилотные грузовики двух производителей — КАМАЗ и Navio («Автотех»).

Информационный обзор редакции.