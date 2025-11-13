С весны 2026 года подорожает стоимость всех проездных

С 15 апреля 2026 года стоимость минимальная стоимость разовой поездки по проездному составит 22 рубля, без лимита на один день — 162 рубля, на один месяц — 2193 рублей, на 12 месяцев — 16 770 рублей. С 15 апреля 2027 года стоимость проездных еще увеличится: на одну поездку будет стоить 24 рубля, без лимита на один день — 177 рублей, один месяц — 2397 рублей, на 12 месяцев — 18 330 рублей.

Отметим, что сейчас стоимость проездного на месяц равна 2040 рублей, а на год — 15600 рублей.