Транспорт

С весны 2026 года подорожает стоимость всех проездных

Проездные в общественном транспорте Перми подорожают в ближайшие два года. На сайте администрации появилось соответствующее постановление.

Пресс-служба администрации Перми

С 15 апреля 2026 года стоимость минимальная стоимость разовой поездки по проездному составит 22 рубля, без лимита на один день — 162 рубля, на один месяц — 2193 рублей, на 12 месяцев — 16 770 рублей. С 15 апреля 2027 года стоимость проездных еще увеличится: на одну поездку будет стоить 24 рубля, без лимита на один день — 177 рублей, один месяц — 2397 рублей, на 12 месяцев — 18 330 рублей.

Отметим, что сейчас стоимость проездного на месяц равна 2040 рублей, а на год — 15600 рублей.

