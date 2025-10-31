В Перми с 1 ноября запускается новый автобусный маршрут №83

С 1 ноября в Мотовилихинском районе появится новый автобусный маршрут №83 «Улица Ушинского – Площадь Восстания». Как сообщает глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале, его главная задача — связать территории, где ранее отсутствовал общественный транспорт. Кроме того, по многочисленным просьбам жителей, он обеспечит прямую транспортную доступность популярной лыжной базы «Динамо».