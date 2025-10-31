В Перми с 1 ноября запускается новый автобусный маршрут №83

С 1 ноября в Мотовилихинском районе появится новый автобусный маршрут №83 «Улица Ушинского – Площадь Восстания». Как сообщает глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале, его главная задача — связать территории, где ранее отсутствовал общественный транспорт. Кроме того, по многочисленным просьбам жителей, он обеспечит прямую транспортную доступность популярной лыжной базы «Динамо».
Городские власти также скорректировали схемы движения четырех существующих автобусных маршрутов, чтобы улучшить транспортное сообщение в отдаленных микрорайонах.
- Автобус №38 теперь будет следовать от Запруда II до площади Дружбы.
- Автобус №26 больше не будет заезжать в микрорайон Гарцы II, вместо него будет продлен маршрут №17к — он будет следовать через микрорайон Висим.
- Маршрут автобуса №66 будет продлен и теперь охватит улицу Мореходную.
