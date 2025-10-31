Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

В Перми с 1 ноября запускается новый автобусный маршрут №83

С 1 ноября в Мотовилихинском районе появится новый автобусный маршрут №83 «Улица Ушинского – Площадь Восстания». Как сообщает глава города Эдуард Соснин в своем телеграм-канале, его главная задача — связать территории, где ранее отсутствовал общественный транспорт. Кроме того, по многочисленным просьбам жителей, он обеспечит прямую транспортную доступность популярной лыжной базы «Динамо».

Пресс-служба администрации Перми
Городские власти также скорректировали схемы движения четырех существующих автобусных маршрутов, чтобы улучшить транспортное сообщение в отдаленных микрорайонах.

  • Автобус №38 теперь будет следовать от Запруда II до площади Дружбы.
  • Автобус №26 больше не будет заезжать в микрорайон Гарцы II, вместо него будет продлен маршрут №17к — он будет следовать через микрорайон Висим.
  • Маршрут автобуса №66 будет продлен и теперь охватит улицу Мореходную.

