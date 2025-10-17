Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

С 19 октября закроют часть полосы на улице Крисанова: показываем схему объезда

В Перми в выходные вводят ограничения проезда на путепроводе на шоссе Космонавтов и на улице Крисанова. Об изменениях в схеме движения рассказали в пресс-службе министерства транспорта Пермского края.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Проезд по путепроводу на шоссе Космонавтов будет закрыт 18 октября с 9:00 до 17:00. Объезд возможен по бокам. Специалисты будут проводить обследование и диагностику в рамках приемки объекта.

19 октября закроется часть полосы по улице Крисанова в районе 17-го арбитражного апелляционного суда. На повороте будут укладывать трамвайные рельсы. Объезд будет организован по построенному участку дороги на улице Пушкина. Это ограничение будет действовать до 9 ноября.

