С 19 октября закроют часть полосы на улице Крисанова: показываем схему объезда

Проезд по путепроводу на шоссе Космонавтов будет закрыт 18 октября с 9:00 до 17:00. Объезд возможен по бокам. Специалисты будут проводить обследование и диагностику в рамках приемки объекта.

19 октября закроется часть полосы по улице Крисанова в районе 17-го арбитражного апелляционного суда. На повороте будут укладывать трамвайные рельсы. Объезд будет организован по построенному участку дороги на улице Пушкина. Это ограничение будет действовать до 9 ноября.