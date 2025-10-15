До конца года в городе появится больше платных парковок: список улиц, где их ждать

В зону платной парковки войдут новые участки на улицах: Советская (от Крисанова до Попова), Александра Матросова и Свердловская (от Монастырской до Советской), Ленина (от площади Гайдара до Перми II), Екатерининская и Окулова (от Плеханова до площади Гайдара).

Как сообщает 59.RU со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения, платную парковку в Перми сделают на участках между улицами Куйбышева, Революции, Глеба Успенского и Комсомольского проспекта, а также на улицах Хохрякова и Толмачева. Парковочные места будут относиться к тарифной зоне №101 с платой 30 руб. в час.