До конца года в городе появится больше платных парковок: список улиц, где их ждать

До конца 2025 года в центре Перми станет больше платных парковок. На них уже установили соответствующие дорожные знаки, но пока они скрыты от водителей.

Пермская дирекция дорожного движения/ВКонтакте

В зону платной парковки войдут новые участки на улицах: Советская (от Крисанова до Попова),  Александра Матросова и Свердловская (от Монастырской до Советской), Ленина (от площади Гайдара до Перми II), Екатерининская и Окулова (от Плеханова до площади Гайдара). 

Как сообщает 59.RU со ссылкой на Пермскую дирекцию дорожного движения, платную парковку в Перми сделают на участках между улицами Куйбышева, Революции, Глеба Успенского и Комсомольского проспекта, а также на улицах Хохрякова и Толмачева. Парковочные места будут относиться к тарифной зоне №101 с платой 30 руб. в час.

