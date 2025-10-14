Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Транспорт

На перекрестке улиц Карпинского, Мира и Стахановская изменится схема движения

Из-за реконструкции улицы Карпинского в Перми вводят временные ограничения для проезда транспорта. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что они будут действовать до 26 октября.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Яндекс. Карты

На перекрестке улиц Карпинского, Стахановской и Мира закроют для движения крайнюю правую полосу на Стахановской. Там будут устраивать дорожную одежду, укладывать трамвайные пути и вести работы по благоустройству территории. Также до 26 октября будет действовать временная схема на перекрестке улиц Карпинская и Пашийская для пешеходов. Рабочие будут строить тепловые сети, а также укладывать трамвайные пути.

В минтрансе отметили, что в проект реконструкции входит весь перекресток улиц Стахановская и Карпинского: его будут переустраивать частями.

