На перекрестке улиц Карпинского, Мира и Стахановская изменится схема движения

На перекрестке улиц Карпинского, Стахановской и Мира закроют для движения крайнюю правую полосу на Стахановской. Там будут устраивать дорожную одежду, укладывать трамвайные пути и вести работы по благоустройству территории. Также до 26 октября будет действовать временная схема на перекрестке улиц Карпинская и Пашийская для пешеходов. Рабочие будут строить тепловые сети, а также укладывать трамвайные пути.

В минтрансе отметили, что в проект реконструкции входит весь перекресток улиц Стахановская и Карпинского: его будут переустраивать частями.