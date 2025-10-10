Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Названа средняя скорость, с которой ходит общественный транспорт в городе

Стала известна средняя скорость общественного транспорта в Перми. Ее подсчитали аналитики геосервиса 2ГИС и журнала «Мобилити» во всех городах-миллионниках: учитывались только автобусы, трамваи, троллейбусы и маршрутки.

Пермский транспорт/Telegram

В Перми общественный транспорт движется со скоростью 25 км/ч. Такой же показатель в Уфе, Казани и Самаре.

Второе место по средней скорости делят Санкт-Петербург и Волгоград — 26 км/ч. Лидером стала Москва, где автобусы, маршрутки, трамваи и троллейбусы в столице ходят со скоростью 33 км/ч.

Информационный обзор редакции.

