На участке дороги Пермь — Усть-Качка убрали глубокую колею

На участке дороги образовалась глубокая колея. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края отметили, что интенсивность движения на нем высокая — более 40 тыс. автомобилей в сутки, поэтому важно было вовремя провести восстановительные работы. Их планировали провести в 2026 году, но дорогу отремонтировали на год раньше.

Подрядчик фрезеровал старое покрытие, уложил выравнивающий, а затем верхний слои асфальта, укрепил обочины асфальтогранулятом и обновил разметку. Протяженность нового участка составила 5,6 км. В 2024 году обновили другие участки дороги Пермь — Усть-Качка: от деревни Ольховка до Горшков, а также от поселка Красный Восход до села Усть-Качка.