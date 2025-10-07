На шоссе Космонавтов установили 16 «умных» остановок

Павильоны установлены в районе остановок «Верхние Муллы», «Спортшкола Олимпиец», «Совхозная улица», «Хмели», «Песьянка», «Ванюки», «Крохово», «Большое Савино». Пока из 16 «умных» остановок полноценно работают девять, оставшиеся обещают подключить к электричеству позже.

В пресс-службе губернатора и правительства Пермского края рассказали, что гарантия на новые остановки составит пять лет (три года — на электротехнические компоненты).