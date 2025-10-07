За одно утро в Перми поймали рекордное количество «зайцев»

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что контролеры проверяли трамваи №5 и 8, и автобуса №50. В итоге акты были составлены в отношении 79 пассажиров. Некоторые из безбилетников отказались предъявить паспорт, поэтому их доставили в отделение полиции для установления личности и последующего привлечения к ответственности.

За первую половину 2025 года за безбилетный проезд в Перми привлекли к ответственности более 10 тыс. пассажиров. Они выплатили 22,6 млн рублей штрафов в городской бюджет.