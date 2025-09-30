Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В районе Чусовского моста полностью закроют проезд на ночь

На трассе Пермь — Березники в районе поселка Пальники в ночь на 3 октября полностью перекроют проезд. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что ограничения введут ориентировочно с 1:00 до 6:00.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

На участке после Чусовского моста будут устанавливать надземный пешеходный переход. Пролетное строение будут ставить на опоры, поэтому в целях безопасности проезд от съезда к поселку Пальники до заправочной станции закроют.

Автомобилистами советуют объезжать закрытый участок через Пальники. Съезд в поселок останется открытым для автомобилистов.

