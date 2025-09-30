В районе Чусовского моста полностью закроют проезд на ночь

На трассе Пермь — Березники в районе поселка Пальники в ночь на 3 октября полностью перекроют проезд. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что ограничения введут ориентировочно с 1:00 до 6:00.
На участке после Чусовского моста будут устанавливать надземный пешеходный переход. Пролетное строение будут ставить на опоры, поэтому в целях безопасности проезд от съезда к поселку Пальники до заправочной станции закроют.
Автомобилистами советуют объезжать закрытый участок через Пальники. Съезд в поселок останется открытым для автомобилистов.
