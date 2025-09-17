От паркоматов для оплаты муниципальных парковок собираются отказаться

Работу платных муниципальных парковок в Перми ждут изменения. Одним из них станет отказ от паркоматов для оплаты. По словам начальника департамента дорог и благоустройства Евгения Радостева, они менее востребованы, а годовые затраты на их установку и содержание слишком высоки