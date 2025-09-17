Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

От паркоматов для оплаты муниципальных парковок собираются отказаться

Работу платных муниципальных парковок в Перми ждут изменения. Одним из них станет отказ от паркоматов для оплаты. По словам начальника департамента дорог и благоустройства Евгения Радостева, они менее востребованы, а годовые затраты на их установку и содержание слишком высоки

Пресс-служба администрации Перми

Также в Перми собираются ввести новую категорию платных парковок — приобъектная плоскостная. Такие находятся у востребованных объектов, например, у учреждений образования, здравоохранения, спорта, вокзалов, музеев, театров, выставочных и концертных залов, и рассчитаны на посетителей этих мест. За пользование приобъектной парковкой собираются взимать часовую оплату.

Готовящийся проект изменений предполагает также расширение доступных способов оплаты и утверждение методики расчета стоимости пользования парковками.

