Транспорт

Из-за фестиваля фейерверков в Перми ограничат проезд и продлят работу общественного транспорта

На набережной Камы в Кировском районе 13 сентября собираются провести фестиваль фейерверков «Симфония огня». Из-за этого события вводят ограничения для проезда, а также продлевают работу общественного транспорта.

Пермский транспорт/Telegram

19:00 12 сентября до 23:59 13 сентября будет запрещена остановка и стоянка всех видов транспортных средств на улицах:

  • Ласьвинская от Закамской до Кировоградской;
  • Кировоградская между Адмирала Нахимова и Федосеева.

С 18:00 до 23:59 13 сентября будет закрыто движение на улицах:

  • Ласьвинская от Закамской до Кировоградской;
  • Кировоградская между Адмирала Нахимова и Федосеева.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что изменятся маршруты общественного транспорта. Отдельные рейсы автобуса №6 проследуют от ДК имени Кирова через микрорайоны Железнодорожный и Пролетарский, маршрут №79 с 18:00 до 00:00 пустят в объезд по улице Адмирала Нахимова вместо Худанина.

Работу общественного транспорта в ночь на 13 сентября продлят. Автобусы №1, №2,  №3, №6, №10, №14, №32, №36, №50, №53, №60, №67, №72, №74, №77, № 80 , №81 и трамваи №4, №5 и №7 будут работать до 01:00. 

