С октября на одном из маршрутов запустят новые автобусы

В Пермь прибыла первая партия автобусов большого класса, которые пополнят муниципальный парк. Всего их будет 24, рассказали в пресс-службе администрации города.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

Восемь новых автобусов Volgabus-5270.G4 отправили на техническое обслуживание и приемку, а также на установку дополнительного оборудования. В этих моделях предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок и отдельная зона в середине салона с механизмом крепления для пассажиров с ограниченными возможностями.

С 1 октября новые автобусы должны выйти на маршрут №45. Остальные автобусы будут поэтапно запускать на другие направления муниципального перевозчика.

