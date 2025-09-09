С октября на одном из маршрутов запустят новые автобусы

Восемь новых автобусов Volgabus-5270.G4 отправили на техническое обслуживание и приемку, а также на установку дополнительного оборудования. В этих моделях предусмотрены кнопки вызова водителя, аппарель для заезда колясок и отдельная зона в середине салона с механизмом крепления для пассажиров с ограниченными возможностями.

С 1 октября новые автобусы должны выйти на маршрут №45. Остальные автобусы будут поэтапно запускать на другие направления муниципального перевозчика.