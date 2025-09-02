Открыт участок Восточного обхода перед Чусовским мостом: публикуем схему проезда

Теперь дорога расширилась до двух полос в каждом направлении. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что автомобилисты могут поворачивать с улицы Цимлянская направо на Восточный обход в сторону Южного обхода.

Участок дороги от заправки до Чусовского моста собираются открыть по правой стороне. Левая временно будет закрыта для асфальтирования.