Открыт участок Восточного обхода перед Чусовским мостом: публикуем схему проезда

1 сентября открылся для движения участок Восточного обхода перед Чусовским мостом. Это дорога от поворота на Чусовской водозабор до заправки на улице Цимлянская, на которой уложили недостающий слой асфальта.
Теперь дорога расширилась до двух полос в каждом направлении. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что автомобилисты могут поворачивать с улицы Цимлянская направо на Восточный обход в сторону Южного обхода.
Участок дороги от заправки до Чусовского моста собираются открыть по правой стороне. Левая временно будет закрыта для асфальтирования.
