Открылся новый тоннель на Вишерской: он попал в число самых длинных в России

Тоннель по Вишерской стал самым длинным в России, построенным по технологии микротоннелирования. Его длина — 87 метров (с открылками — 106 метров), высота — 5,25 метра.

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что во время строительства нового тоннеля подрядчик переустроил сети газа, электричества и теплотрассу, обустроил два котлована (стартовый и приемный), укрепил грунты. С помощью микротоннелирования устроен внешний контур, а также «проходка» самих тоннелей (выемка грунта) с возведением постоянных конструкций. Территорию у тоннеля благоустроена, появились тротуары и внутренняя отделку сооружения, установлена насосная станция для функционирования ливневой канализации.

Благодаря новому тоннелю путь из микрорайона Парковый в центр города стал гораздо быстрее. Ранее движение транспорта и трамваев в соседнем тоннеле в створе улицы Дзержинского было в режиме реверса и в одну сторону. Теперь там будут ходить только трамваи.