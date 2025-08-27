Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На остановках начали устанавливать лайтбоксы для видео

На остановочных павильонах в Перми начали устанавливать лайтбоксы. Всего их будет 39. На конструкциях можно транслировать видеоролики и размещать статичную информацию.

Пресс-служба администрации Перми

Лайтбоксы уже смонтированы на остановках у Сибирской, 71; Чернышевского, 19; Локомотивной, 1. Сейчас экран устанавливают на Ленина, 81, а в течение недели еще несколько появятся на Энгельса, 23; Сибирская, 53 и 84.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что на лайтбоксах будут транслировать социальную рекламу и объявления о важных городских событиях. А еще они станут дополнительным источником освещения, которые дополнят архитектурную подсветку в вечернее время.

