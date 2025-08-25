На площади Гайдара начала действовать новая схема проезда

Открылось движение по улице Окулова в прямом и обратном направлении. Проезд с улицы Локомотивная на площадь Гайдара временно организован по левому, встречному тоннелю с перестроением движения перед пешеходным переходом.

Съезд и заезд на улицу Екатерининская заузили до одной полосы в каждую сторону, а на улицу Ленина — до одной полосы. Заезд с улицы Ленина на площадь Гайдара останется без ограничений.