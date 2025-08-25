На площади Гайдара начала действовать новая схема проезда

Схема движения на площади Гайдара в Перми вновь поменялась. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что в таком виде она будет действовать до 31 августа.
Открылось движение по улице Окулова в прямом и обратном направлении. Проезд с улицы Локомотивная на площадь Гайдара временно организован по левому, встречному тоннелю с перестроением движения перед пешеходным переходом.
Съезд и заезд на улицу Екатерининская заузили до одной полосы в каждую сторону, а на улицу Ленина — до одной полосы. Заезд с улицы Ленина на площадь Гайдара останется без ограничений.
Комментарии (0)