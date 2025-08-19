Начался ремонт улицы Ленина в районе вокзала Пермь-II

Теперь подрядчику предстоит обновить дорожное покрытие и разметку, отремонтировать верхнее строение колодцев, а также частично тротуары. Длина ремонтируемого участка — 520 м.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что это последний объект из списка дорог, который ремонтируют в городе в этом году. Работы на участке улицы Ленина должны закончить к концу 2025 года.