Начался ремонт улицы Ленина в районе вокзала Пермь-II

Начался ремонт на дороге на улице Ленина, на участке от площади Гайдара до железнодорожного вокзала Пермь-II. Рабочие уже сделали фрезеровку верхнего слоя.

Максим Сабуров

Теперь подрядчику предстоит обновить дорожное покрытие и разметку, отремонтировать верхнее строение колодцев, а также частично тротуары. Длина ремонтируемого участка — 520 м.

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что это последний объект из списка дорог, который ремонтируют в городе в этом году. Работы на участке улицы Ленина должны закончить к концу 2025 года.

