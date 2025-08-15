На городских парковках установят камеры: они будут фиксировать номера нарушителей

Камеры будут мониторить уровень занятости парковок и соблюдение правил пользования, а также фиксировать припаркованные машины так, чтобы виден был госномер. В техническом задании на сайте госзакупок указано, что вся информация автоматически будет в информационно-вычислительную систему Пермской дирекции дорожного движения.

Больше всего датчиков, фиксирующих нарушения, появится на участке улицы Окулова от Комсомольского проспекта до Осинской. Их будет 10. Систему фотовидеофиксации нарушений на парковках должны установить к концу января 2026 года. На нее выделяют 107 млн рублей.