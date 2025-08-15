Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

На городских парковках установят камеры: они будут фиксировать номера нарушителей

Систему фотовидеофиксации собираются установить на платных муниципальных парковках в Перми. В списке 13 мест на улицах Окулова, Пушкина, Сибирская, Екатерининская, Спешилова, Архитектора Свиязева, внутри площади Пермь II, на Комсомольском проспекте.

Пресс-служба администрации Перми

Камеры будут мониторить уровень занятости парковок и соблюдение правил пользования, а также фиксировать припаркованные машины так, чтобы виден был госномер. В техническом задании на сайте госзакупок указано, что вся информация автоматически будет в информационно-вычислительную систему Пермской дирекции дорожного движения.

Больше всего датчиков, фиксирующих нарушения, появится на участке улицы Окулова от Комсомольского проспекта до Осинской. Их будет 10. Систему фотовидеофиксации нарушений на парковках должны установить к концу января 2026 года. На нее выделяют 107 млн рублей.

