В Перми собираются внедрить систему V2X: с ее помощью транспорт «общается» с дорожной инфраструктурой без участия человека

В 2026 году в Перми собираются внедрить систему V2X. Она позволяет автоматизировать взаимодействие транспорта с элементами дорожной инфраструктуры без участия человека. Об этом заявил министр транспорта Пермского края Сергей Вешняков.
Специальное оборудование будет передавать на светофор необходимую информацию о движении трамвая — расстояние, скорость, время прибытия. А после будет включаться зеленый свет в направлении движения. Благодаря этой системе на одном из маршрутов в Москве работает беспилотный трамвай.
В Перми системой V2X собираются оборудовать 30 перекрестков с трамвайными путями. Она позволит сократить время в пути электротранспорта и сделать его более привлекательным.
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