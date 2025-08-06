В Перми собираются внедрить систему V2X: с ее помощью транспорт «общается» с дорожной инфраструктурой без участия человека

Специальное оборудование будет передавать на светофор необходимую информацию о движении трамвая — расстояние, скорость, время прибытия. А после будет включаться зеленый свет в направлении движения. Благодаря этой системе на одном из маршрутов в Москве работает беспилотный трамвай.

В Перми системой V2X собираются оборудовать 30 перекрестков с трамвайными путями. Она позволит сократить время в пути электротранспорта и сделать его более привлекательным.