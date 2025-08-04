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Появилась схема объезда перекрестка улиц Ленина и Борчанинова

На пересечении улиц Ленина и Борчанинова временно ограничили движение транспорта. На участке продолжаются работы по ремонту дороги.

Пермский транспорт/Telegram
Пермский транспорт/Telegram

Из-за ограничения у семи автобусных маршрутов изменили схемы движения. В департаменте дорог и транспорта рассказали, что №2, 15, 20, 7т и 67 следуют по улицам Крисанова и Екатерининской/Луначарского, №53 в сторону Коммунального моста идет по Луначарского и Попова. Маршрут №72 в сторону ЦУМа теперь курсирует по Екатерининской и Крисанова, в направлении Центрального рынка — по Попова и Екатерининской. Трамваи №5 и 11 ходят без изменений.

Новая схема проезда общественного транспорта будет действовать до снятия ограничений на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова.

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