Появилась схема объезда перекрестка улиц Ленина и Борчанинова

Из-за ограничения у семи автобусных маршрутов изменили схемы движения. В департаменте дорог и транспорта рассказали, что №2, 15, 20, 7т и 67 следуют по улицам Крисанова и Екатерининской/Луначарского, №53 в сторону Коммунального моста идет по Луначарского и Попова. Маршрут №72 в сторону ЦУМа теперь курсирует по Екатерининской и Крисанова, в направлении Центрального рынка — по Попова и Екатерининской. Трамваи №5 и 11 ходят без изменений.

Новая схема проезда общественного транспорта будет действовать до снятия ограничений на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова.