Тополевый переулок закроют для проезда в августе

В августе будут действовать ограничения проезда по Тополевому переулку на перекрестке с улицей Петропавловская. 1 августа с 10:00 до 20:00 будет доступна одна полоса. 1 августа с 22:00 и до 6:00 4 августа движение будет закрыто полностью. Его опять откроют по одной полосе с 4 августа до 6:00 11 августа.

Ограничения проезда на улице Борчанинова от Ленина до Петропавловской продлили до 1 сентября. Участок улицы открыт только для трамваев. С 00:00 1 августа до 00:00 11 августа будет ограничиваться движение на перекрестке улиц Ленина и Борчанинова.

Со 2 августа по 1 сентября для ремонта теплосетей закроют для проезда перекресток улиц Чукотская и Самаркандская. С 29 июля по 11 ноября на участке улицы Песчаная от Строителей до дома №1 по Песчаной ограничат движение для транспорта. Там строят новый ЖК, рабочие будут переустраивать коммуникации.