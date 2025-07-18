В это воскресенье изменится следование ряда автобусов по Петропавловской

В центре города 20 июля проведут «Пермский велофест» (6+). В связи с этим движение автомобилей на участке от ул. Хохрякова до ул. Борчанинова будет запрещено. Автобусы последуют в объезд.
Автобус №6 проедет по ул. Ленина, минуя Петропавловскую. В направлении центра города автобусы этого маршрута будут следовать без изменений.
Автобус №35, следующий в направлении остановки «улица Крисанова», направится по Монастырской и Окулова. На ул. Ленина этот маршрут заезжать не будет. Автобусы, идущие в направлении Коммунального моста, проедут по ул. Окулова, пл. Гайдара, ул. Ленина и Попова, минуя Петропавловскую.
Маршруты №2, 15 и 20, а также автобус 7Т в направлении Коммунального моста проследуют по ул. Борчанинова, Ленина, Попова, не заезжая на Петропавловскую. В направлении Центрального рынка маршрут автобусов не изменится.
Автобус №72, идущий к «ЦУМу», пройдет по ул. Борчанинова. Ленина, Попова и Петропавловской. В направлении Центрального рынка автобусы проследуют без изменений.
Автобус №46 в этот день завершит свой путь на остановке «улица Попова». Местом посадки станет остановка, расположенная в направлении из центра города.
При этом изменений в следовании трамваев не планируется.
В эти выходные также будет перекрыт участок улицы Пермская. На нем проведут ярмарки и музыкальный фестиваль.
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