Участок улицы Петропавловская перекроют в эти выходные

Ограничения вводятся с самого утра в эту субботу. С 09:00 19 июля до 17:00 20 июля на этом участке нельзя будет останавливаться и парковать автомобили.

В промежутке с 09:00 до 15:00 20 июля движение автомобилей от ул. Хохрякова до ул. Борчанинова будет полностью запрещено.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — напоминают в краевом министерстве транспорта.

В эти выходные будет также перекрыт участок улицы Пермская. На нем состоится фестиваль «Музыкальный квартал» (6+).