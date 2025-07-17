Участок улицы Петропавловская перекроют в эти выходные

В Перми с 19 по 20 июля ограничат и на некоторое время запретят движение автомобилей от ул. Хохрякова до ул. Борчанинова из-за проведения фестиваля велосипедистов. Организаторы «Пермского велофеста» (6+) ожидают, что в этом году в событии поучаствует 1500 человек.
Ограничения вводятся с самого утра в эту субботу. С 09:00 19 июля до 17:00 20 июля на этом участке нельзя будет останавливаться и парковать автомобили.
В промежутке с 09:00 до 15:00 20 июля движение автомобилей от ул. Хохрякова до ул. Борчанинова будет полностью запрещено.
«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — напоминают в краевом министерстве транспорта.
В эти выходные будет также перекрыт участок улицы Пермская. На нем состоится фестиваль «Музыкальный квартал» (6+).
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