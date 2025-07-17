Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Участок улицы Петропавловская перекроют в эти выходные

В Перми с 19 по 20 июля ограничат и на некоторое время запретят движение автомобилей от ул. Хохрякова до ул. Борчанинова из-за проведения фестиваля велосипедистов. Организаторы «Пермского велофеста» (6+) ожидают, что в этом году в событии поучаствует 1500 человек.

Министерство транспорта Пермского края / Telegram

Ограничения вводятся с самого утра в эту субботу. С 09:00 19 июля до 17:00 20 июля на этом участке нельзя будет останавливаться и парковать автомобили. 

В промежутке с 09:00 до 15:00 20 июля движение автомобилей от ул. Хохрякова до ул. Борчанинова будет полностью запрещено.

«Просим автомобилистов с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут поездок», — напоминают в краевом министерстве транспорта.

В эти выходные будет также перекрыт участок улицы Пермская. На нем состоится фестиваль «Музыкальный квартал» (6+). 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: