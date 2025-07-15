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На пермские дороги выйдут 15 новых автобусов-гармошек

В Пермь прибыли 15 новых автобусов особо большого класса. Их выпустят 15 июля на маршрут №1. Об этом рассказал глава Перми Эдуард Соснин.

Эдуард Соснин/Telegram

В салонах автобусов-гармошек уже установлены кондиционеры, медиапанели и USB-розетки. Кроме того, в новых моделях также находятся датчик подсчета пассажиров и система навигационного контроля. В автобусах особо большого класса число валидаторов для оплаты проезда увеличено до 11. В планах местных властей выпустить автобусы-гармошки на маршруты №14 и №15 до конца 2025 года.

Помимо «гармошек» в краевую столицу приехали еще 13 автобусов большого класса. Уже 15 июля они заменят старые модели на маршрутах №4 и №67.

Как отметил мэр краевой столицы, все приехавшие в Пермь автобусы низкопольные.

В Перми активно обновляется не только автобусный парк, но и остановочные комплексы. Недавно первую «умную» остановку установили на трамвайной платформе.

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