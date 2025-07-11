Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

В июле перекроют два участка дороги в Индустриальном районе

Два участка дороги в Индустриальном районе краевой столицы будут закрыты из-за реконструкции трамвайных путей. Проезд автомобилей будет запрещен на участке от ул. Мира до ул. Мира, 35 и на участке от ул. Мира до ул. 9 Мая, 21.

Shutterstock

Временные ограничения движения также вводятся на участке между домами №26 и №70 по улице Мира.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Перекрытие участков будет проходить в несколько этапов:

  • с 23:00 11 июля до 05:00 15 июля;
  • с 23:00 18 июля до 05:00 21 июля;
  • с 23:00 25 июля до 05:00 28 июля.

В этом месяце также ограничат движение транспорта на участке улицы Борчанинова – там будут проводить строительно-монтажные работы.

 

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: