В июле перекроют два участка дороги в Индустриальном районе

Два участка дороги в Индустриальном районе краевой столицы будут закрыты из-за реконструкции трамвайных путей. Проезд автомобилей будет запрещен на участке от ул. Мира до ул. Мира, 35 и на участке от ул. Мира до ул. 9 Мая, 21.
Временные ограничения движения также вводятся на участке между домами №26 и №70 по улице Мира.
Перекрытие участков будет проходить в несколько этапов:
- с 23:00 11 июля до 05:00 15 июля;
- с 23:00 18 июля до 05:00 21 июля;
- с 23:00 25 июля до 05:00 28 июля.
В этом месяце также ограничат движение транспорта на участке улицы Борчанинова – там будут проводить строительно-монтажные работы.
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