В июле перекроют два участка дороги в Индустриальном районе

Два участка дороги в Индустриальном районе краевой столицы будут закрыты из-за реконструкции трамвайных путей. Проезд автомобилей будет запрещен на участке от ул. Мира до ул. Мира, 35 и на участке от ул. Мира до ул. 9 Мая, 21.