С 6 июля изменятся маршруты нескольких автобусов

Въезд на улицу Мильчакова на десять дней будет закрыт. Из-за этого автобусные маршруты №36, 54, 77 и 78 будут объезжать по улицам Овчинникова и Связистов, а остановка «Вильвенская» обслуживаться не будет.

Также с 6 июля перекроют участок улицы Борчанинова между Ленина и Петропавловской. Из-за ремонтных работ автобусы маршрутов №2, 15, 20, 72 и 7т пойдут по улицам Ленина и Крисанова. Трамваи №5 и №11 следуют без изменений.