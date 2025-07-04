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С 6 июля изменятся маршруты нескольких автобусов

С 6 июля в Перми временно изменятся схемы движения нескольких автобусных маршрутов. Корректировки связаны с ремонтными работами на улицах Мильчакова и Борчанинова.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»
Пресс-служба администрации Перми
Пресс-служба администрации Перми

Въезд на улицу Мильчакова на десять дней будет закрыт. Из-за этого автобусные маршруты №36, 54, 77 и 78 будут объезжать по улицам Овчинникова и Связистов, а остановка «Вильвенская» обслуживаться не будет.

Также с 6 июля перекроют участок улицы Борчанинова между Ленина и Петропавловской. Из-за ремонтных работ автобусы маршрутов №2, 15, 20, 72 и 7т пойдут по улицам Ленина и Крисанова. Трамваи №5 и №11 следуют без изменений.

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