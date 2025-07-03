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Въезд на улицу Мильчакова закроют на десять дней: показываем схему объезда

С 6 июля в Перми откроют движение по путепроводу на шоссе Космонавтов и перекроют въезд на улицу Мильчакова. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что там пройдут работы по переустройству коммуникаций и строительству перекрестка с проектной документацией.

Схема объезда перекрытого перекрестка улицы Мильчакова и шоссе Космонавтов
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Схема объезда перекрытого перекрестка улицы Мильчакова и шоссе Космонавтов

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Схема движения автобусов от шоссе Космонавтов до улицы Мильчакова изменится, остановка «Вильвенская» временно не будет работать. Автобусы пустят в объезд. В направлении Центрального рынка после остановки «Таврическая» они будут сворачивать на улицу Связистов, выезжать на Овчинникова и останавливаться на шоссе Космонавтов (остановка «Мильчакова»). По пути в обратную сторону, от Центрального рынка, общественный транспорт будет останавливаться на шоссе Космонавтов (остановка «Мильчакова») и двигаться далее по улицам Овчинникова и Связистов до остановки «Таврическая».

17 июля откроют въезд на улицу Мильчакова, а также участок шоссе Космонавтов перед поворотом на Мильчакова. Ранее там переустраивали водопропускную трубу.

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