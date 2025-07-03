Въезд на улицу Мильчакова закроют на десять дней: показываем схему объезда

Схема движения автобусов от шоссе Космонавтов до улицы Мильчакова изменится, остановка «Вильвенская» временно не будет работать. Автобусы пустят в объезд. В направлении Центрального рынка после остановки «Таврическая» они будут сворачивать на улицу Связистов, выезжать на Овчинникова и останавливаться на шоссе Космонавтов (остановка «Мильчакова»). По пути в обратную сторону, от Центрального рынка, общественный транспорт будет останавливаться на шоссе Космонавтов (остановка «Мильчакова») и двигаться далее по улицам Овчинникова и Связистов до остановки «Таврическая».

17 июля откроют въезд на улицу Мильчакова, а также участок шоссе Космонавтов перед поворотом на Мильчакова. Ранее там переустраивали водопропускную трубу.