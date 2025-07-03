Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Ночные рейсы трамваев запустят 6 и 7 июля

В Перми 6 и 7 июля запустят ночные трамваи. В пресс-службе администрации города объяснили, что дополнительные отправления вводят для посетителей фестивалей «Небесная ярмарка» и «Тайны горы Крестовой». Рейсы будут синхронизованы с прибытием электричек из Кунгура и Губахи.

Родион Балков

Для посетителей «Небесной ярмарки» (0+) в ночь на 6 июля запустят ночные рейсы: трамвай №4 отправится от станции Пермь II в 02:57, №5 от остановки «Станция Бахаревка» в 02:42, №7 — в 02:59 от станции Пермь II.

Для гостей фестиваля «Тайны горы Крестовой» (6+) дополнительные рейсы трамваев пустят в ночь на 6 и на 7 июля. Трамвай №8 будет отправляться от остановки «Микрорайон Висим» в 03:15.

Кстати! В этой подборке мы рассказывали подробнее про фестивали июля, которые не стоит пропускать.

Информационный обзор редакции.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: