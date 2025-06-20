Пилотный проект водного такси собираются запустить в 2026 году

Контракт уже заключен, судно должны доставить в сентябре 2025 года. Его стоимость — 38,9 млн рублей. По данным издания Business Class, в 2026 году водное такси начнет курсировать с 2026 года до Усть-Качки. Планируется, что судно будет совершать рейсы трижды в день ежедневно, в том числе по выходным.

Недавно мы рассказывали о запуске нового маршрута — «Экоход» стал ходить Краснокамска.