Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Запуск водного маршрута до Краснокамска перенесли

Водный маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск запустят позже, чем планировалось. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что «Экоход» начнет курсировать с 16 июня.

«Водоход»/ВКонтакте

Запуск водного маршрута до Краснокамска переносят из-за паводкового режима на Воткинском водохранилище. Но, как и планировалось, судно будет возить пассажиров по будням: с понедельника по четверг. Время в пути составит около 4 часов, а протяженность маршрута — 45 км.

Недавно мы рассказывали о том, что через несколько лет запустят речной транспорт до Усть-Качки и Чайковского.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: