Запуск водного маршрута до Краснокамска перенесли

Водный маршрут Пермь — Закамск — Краснокамск запустят позже, чем планировалось. В пресс-службе министерства транспорта Пермского края рассказали, что «Экоход» начнет курсировать с 16 июня.
Запуск водного маршрута до Краснокамска переносят из-за паводкового режима на Воткинском водохранилище. Но, как и планировалось, судно будет возить пассажиров по будням: с понедельника по четверг. Время в пути составит около 4 часов, а протяженность маршрута — 45 км.
Недавно мы рассказывали о том, что через несколько лет запустят речной транспорт до Усть-Качки и Чайковского.
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