Запуск водного маршрута до Краснокамска перенесли

Запуск водного маршрута до Краснокамска переносят из-за паводкового режима на Воткинском водохранилище. Но, как и планировалось, судно будет возить пассажиров по будням: с понедельника по четверг. Время в пути составит около 4 часов, а протяженность маршрута — 45 км.

Недавно мы рассказывали о том, что через несколько лет запустят речной транспорт до Усть-Качки и Чайковского.