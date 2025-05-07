Капитальный ремонт Красавинского моста планируют начать этим летом

На мосту, который является участком дороги Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь, не увеличится количество полос. Планируется, что работы затронут пролетные строения и опоры, будет демонтировано мостовое полотно, а также швы и опорные строения. На время капремонта подрядчик должен будет установить временные дорожные знаки и нанести разметку.

Закончить капитальный ремонт моста необходимо к октябрю 2027 года. На него выделят деньги из государственного бюджета: начальная стоимость контракта составляет 5,69 млрд рублей.