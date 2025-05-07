Капитальный ремонт Красавинского моста планируют начать этим летом

Капитальный ремонт Красавинского моста в Перми должны начать в июне 2025 года. В технической документации на сайте госзакупок указано, что работы затронут направление из Кировского района.
На мосту, который является участком дороги Р-243 Кострома—Шарья—Киров—Пермь, не увеличится количество полос. Планируется, что работы затронут пролетные строения и опоры, будет демонтировано мостовое полотно, а также швы и опорные строения. На время капремонта подрядчик должен будет установить временные дорожные знаки и нанести разметку.
Закончить капитальный ремонт моста необходимо к октябрю 2027 года. На него выделят деньги из государственного бюджета: начальная стоимость контракта составляет 5,69 млрд рублей.
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