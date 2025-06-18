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Улицу Рабочая закрыли еще на два месяца

Ограничение проезда на улице Рабочая в Перми продлили. Речь об участке от улицы Академика Вавилова до Рабочей, 1. Теперь он будет закрыт до 15 августа.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
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Впервые ограничения на улице Рабочая ввели 15 апреля. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что в районе перекрытого участка сейчас обустраивают ливневую канализацию, сети снабжения и канализации. Там же строят основания для нового участка дороги улицы Строителей.

Отметим, что для строительства улицы Строителей до конца октября также закрыта улица 2-я Шоссейная.

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