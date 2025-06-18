Улицу Рабочая закрыли еще на два месяца

Впервые ограничения на улице Рабочая ввели 15 апреля. В пресс-службе министерства транспорта объяснили, что в районе перекрытого участка сейчас обустраивают ливневую канализацию, сети снабжения и канализации. Там же строят основания для нового участка дороги улицы Строителей.

Отметим, что для строительства улицы Строителей до конца октября также закрыта улица 2-я Шоссейная.