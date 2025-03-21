Улицу в районе Перми-2 перекроют до октября 2025 года

В районе железнодорожного вокзала Пермь-2, на улице 2-я Шоссейная, больше чем на полгода закроют проезд. Ограничения вводят на участке от улицы Ленина до 2-й Шоссейной, 15, они начнут действовать с 22:00 21 марта.