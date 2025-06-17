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Известно, из какого района эвакуировали больше всего неправильно припаркованных электровелосипедов

В Перми начали эвакуировать электровелосипеды кикшеринга. Каждый день в городе проводят рейды, во время которых выявляют неправильно припаркованные транспортные средства.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

По правилам дорожного движения электровелосипеды должны размещать только на велопарковках. В пресс-службе администрации города рассказали, что в Перми таких 82.

С начала сезона с улиц эвакуировали 26 электровелосипедов, размещенных на тротуарах и в других местах общего пользования. Больше всего их было в Мотовилихинском районе — 11, по 5 в Ленинском и Индустриальном районах, 3 и 2 неправильно припаркованных транспортных средства обнаружили в Свердловском и Дзержинском районах соответственно. Все электровелосипеды отправили на штрафстоянку.

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