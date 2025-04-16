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Фотофакт: на улицах Перми появляются первые электровелосипеды

В Перми возобновляется сезон электровелосипедов. В городе замечены первые желтые средства индивидуальной мобильности.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Планируется, что количество электровелосипедов постепенно будет увеличиваться в течение апреля. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в пресс-службе кикшеринга Whoosh, в новом сезоне у транспорта появились обязательные крепления к конструкции парковки в конце поездки. Электровелосипеды предназначены для поездок в среднем на 10-12 км, а их скорость ограничена 20 км/ч — мотор отключается на этой отметке автоматически.

В кикшеринге напомнили: оставить велосипед можно только на специальных парковках, обозначенных на карте в приложении. 

Ранее мы рассказывали о том, что более 10 тыс. жителей Перми обратились в сервис кикшеринга МТС Юрент с просьбой вернуть электросамокаты.

Информационный обзор редакции.

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