Фотофакт: на улицах Перми появляются первые электровелосипеды

Планируется, что количество электровелосипедов постепенно будет увеличиваться в течение апреля. Как рассказали редакции «Прм.Собака.ru» в пресс-службе кикшеринга Whoosh, в новом сезоне у транспорта появились обязательные крепления к конструкции парковки в конце поездки. Электровелосипеды предназначены для поездок в среднем на 10-12 км, а их скорость ограничена 20 км/ч — мотор отключается на этой отметке автоматически.

В кикшеринге напомнили: оставить велосипед можно только на специальных парковках, обозначенных на карте в приложении.

Ранее мы рассказывали о том, что более 10 тыс. жителей Перми обратились в сервис кикшеринга МТС Юрент с просьбой вернуть электросамокаты.

Информационный обзор редакции.