В День города продлят работу общественного транспорта: рассказываем, на каких маршрутах

С 11 на 12 июня до 01:30 запустят дополнительные рейсы общественного транспорта. Работа трамваев №4, №6, №7 и №8 будет продлена. В Мотовилихинский и Орджоникидзевский районы поедут автобусы №10, №32 и №77, в Индустриальный и Дзержинский районы — №10, №30 и №72. Транспорт будет отправляться от остановок «Разгуляй».

12 июня несколько маршрутов общественного транспорта будут курсировать по графику будней. Ночью продлят работу автобусов №1, №2, №3, №6, №10, №14, №15, №20, №32, №36, №50, №51, №53, №60, №67, №72, №74, №77, №81, а также трамваев №4, №5 и №7. Вечером дополнительно запустят маршрут №42 (мкр-н Водники – Центральный рынок). В 23:50 от Перми II и в 23:57 от Перми I отправится электричка по кольцевому маршруту, на которой можно будет добраться до Мотовилихинского и Орджоникидзевского районов, а также на комплекс ППИ.