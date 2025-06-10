Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Транспорт
  • News
Транспорт

Поделиться:

Закроют улицу Ленина и Коммунальный мост 12 июня: рассказываем о перекрытиях в День города и накануне

Из-за праздничных мероприятий в честь Дня города 11 и 12 июня временно ограничат проезд в центре Перми. Это коснется нескольких участков улиц Ленина, Пермская, Окулова, а также Коммунального моста, рассказали в пресс-службе администрации города.

Пресс-служба администрации Перми

11 июня

С 19:00 до 02:00 13 июня будет закрыт проезд на улице Окулова (от Попова до Комсомольского проспекта). С 22:30 до 00:30 12 июня временно остановят движение транспорта на улицах Ленина (от Парковой и Клименко) и Пермская (от Ленина и Клименко), исключением станут трамваи. На время перекрытия пообещали обеспечить проезд к близлежащим жилым домам.

12 июня

С 08:00 до 23:00 будет временно закроют проезд для всего транспорта, кроме трамваев, по улицам Ленина (от Крисанова до Ленина, 68) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской).

С 14:00 до 01:00 13 июня будет действовать временное ограничение для проезда по улицам Окулова (от Попова до Комсомольского проспекта) и Осинская (от Монастырской до Окулова).

С 22:50 12 июня до 00:00 13 июня, на время проведения фейерверка, закроют проезд для транспорта и пешеходов по Коммунальному мосту через Каму.  В пресс-службе администрации пояснили, что если дорожная обстановка осложнится из-за массового движения пешеходов, с 22:00 до 01:00 будет закрыть проезд по улицам Попова, Монастырская и Окулова.

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: