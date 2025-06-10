Закроют улицу Ленина и Коммунальный мост 12 июня: рассказываем о перекрытиях в День города и накануне

11 июня

С 19:00 до 02:00 13 июня будет закрыт проезд на улице Окулова (от Попова до Комсомольского проспекта). С 22:30 до 00:30 12 июня временно остановят движение транспорта на улицах Ленина (от Парковой и Клименко) и Пермская (от Ленина и Клименко), исключением станут трамваи. На время перекрытия пообещали обеспечить проезд к близлежащим жилым домам.

12 июня

С 08:00 до 23:00 будет временно закроют проезд для всего транспорта, кроме трамваев, по улицам Ленина (от Крисанова до Ленина, 68) и Борчанинова (от Петропавловской до Пермской).

С 14:00 до 01:00 13 июня будет действовать временное ограничение для проезда по улицам Окулова (от Попова до Комсомольского проспекта) и Осинская (от Монастырской до Окулова).

С 22:50 12 июня до 00:00 13 июня, на время проведения фейерверка, закроют проезд для транспорта и пешеходов по Коммунальному мосту через Каму. В пресс-службе администрации пояснили, что если дорожная обстановка осложнится из-за массового движения пешеходов, с 22:00 до 01:00 будет закрыть проезд по улицам Попова, Монастырская и Окулова.