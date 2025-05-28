В автобусах и трамваях начали проверять работу кондиционеров

Климатические установки в общественном транспорте должны быть включены, если температура воздуха превышает +20°С и перевозчиков будут штрафовать, если контролеры зафиксируют нарушение. В пресс-службе администрации объяснили, что контролеры проверяют работу кондиционеров с помощью специальных приборов: она определяет температуру в салоне и скорость потока воздуха.

С 2025 года на нескольких маршрутах внедряют удаленный контроль работы климатических установок. Датчики находятся около воздуховода кондиционера и передают данные в МКУ «Гортранс». Пока такая система работает на трех маршрутах — №42, №43 и №71. С 1 июня датчики контроля температуры в салоне должны появиться еще в нескольких маршрутах, когда начнут действовать новые контракты. Со временем ее планируют внедрить на всех автобусах и трамваях города.

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