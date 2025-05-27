В ближайшие дни пермяков ждет аномальная жара

В Пермском ЦГМС рассказали, что повышение температуры воздуха в северных районах ожидается с 27 мая по 1 июня, в центральных — с 28 мая по 2 июня, в Перми — с 29 мая по 2 июня.

В сухую и жаркую погоду будет быстро нарастать класс пожарной опасности в лесах. По данным министерства природных ресурсов Пермского края, с 27 по 30 мая местами по краю ожидается высокая пожарная опасность (4 класс).