Рассказываем, как изменятся маршруты автобусов и трамваев из-за перекрытия центра

В пресс-службе администрации Перми рассказали, что ограничения движения введут в два этапа. С 05:00 до 18:00 автобусы №7 и №41 будут разворачиваться на улице Попова. №10, №14, №33, №50, №60 и №81 пойдут в объезд по Екатерининской, Луначарского и Попова. Автобус №72 не доедет до ЦУМа, а будет разворачиваться через улицу Попова. Трамваи №4 и №7 проследуют по улице Революции вместо Ленина.

С 7:00 до 15:00 изменятся маршруты автобусов №3, №51 и №71. №3 и №71 пойдут до Екатерининской с разворотом через улицы Газеты Звезда и Пушкина. №51 временно курсирует до остановки ПНИПУ.