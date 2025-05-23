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25 мая закроют проезд на улице Ленина и не только: публикуем список улиц

Пермь 25 мая присоединится ко Всероссийскому полумарафону «ЗаБег РФ». Из-за спортивного события в городе перекроют центральные улицы, а также запретят остановку и стоянку транспорта. В пресс-службе министерства физической культуры и спорта рассказали об ограничениях, которые будут действовать 24 и 25 мая.

Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Пермского края
Пресс-служба администрации Перми

С 00:00 24 мая до 20:00 25 мая запретят остановку и стоянку транспорта на участке улицы Ленина от Попова до Куйбышева. С 7:00 24 мая по 15:00 25 мая запретят остановку и стоянку машин на улицах:

  • Монастырская от Осинской до Сибирской
  • Сибирская от Монастырской до Ленина
  • Ленина от Куйбышева до 25-го Октября
  • Осинской от Окулова до Монастырской
  • Газеты Звезда от Окулова до Монастырской
  • Окулова от Осинской до Комсомольского проспекта

С 5:00 до 18:00 25 мая закроют проезд для транспорта по улице Ленина (на участке от Попова до Куйбышева). С 07:00 до 15:00 временно перекроют движение по дорогам на улицах:

  • Монастырская от Осинской до Сибирской
  • Сибирская от Монастырской до Ленина
  • Ленина от Куйбышева до 25-го Октября
  • Осинская от Окулова до Монастырской
  • Газеты Звезда от Окулова до Монастырской

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