25 мая закроют проезд на улице Ленина и не только: публикуем список улиц

С 00:00 24 мая до 20:00 25 мая запретят остановку и стоянку транспорта на участке улицы Ленина от Попова до Куйбышева. С 7:00 24 мая по 15:00 25 мая запретят остановку и стоянку машин на улицах:

Монастырская от Осинской до Сибирской

Сибирская от Монастырской до Ленина

Ленина от Куйбышева до 25-го Октября

Осинской от Окулова до Монастырской

Газеты Звезда от Окулова до Монастырской

Окулова от Осинской до Комсомольского проспекта

С 5:00 до 18:00 25 мая закроют проезд для транспорта по улице Ленина (на участке от Попова до Куйбышева). С 07:00 до 15:00 временно перекроют движение по дорогам на улицах: