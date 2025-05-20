Известно, когда собираются закончить реконструкцию трамвайных путей на улице Мира

Реконструкцию трамвайных путей на улице Мира собираются завершить примерно в те же сроки, что и ремонт улиц Карпинского и Крисанова — до конца 2025 года. Это позволит вернуть трамваи в Индустриальный район.
Сейчас на улице Мира рабочие укладывают плиточное покрытие на рельсах, рассказал начальник департамента транспорта Анатолий Путин.
Работы проводят в рамках комплексного развития электротранспорта в Перми: уже сделана реконструкция путей на Куйбышева, Дзержинского и Борчанинова. Следующими станут улицы Ленина, Белинского, Сибирская, Чернышевского и Петропавловская — готовятся проекты реконструкции путей для этих улиц.
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