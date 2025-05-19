Губернатор рассказал, когда запустят движение по улицам Крисанова и Карпинского

Рабочие продолжают расширение улиц Крисанова и Карпинского до шести полос, а также реконструируют трамвайные пути и строят новый мост через реку Данилиха. На новых дорогах появятся велодорожки и тротуары, которые будут отличаться по цвету, после окончания работ территорию озеленят. Обновленные магистрали должны соединить Индустриальный район, центр Перми и дорогу к аэропорту, Западный обход и дорогу «Пермь — Усть-Качка». Техническое движение на всех этапах планируют запустить до конца 2025 года.

В июле 2025 года должны закончить строительство еще одного путепровода под Транссибом, который находится на улице Вишерская. По словам Дмитрия Махонина, на участке возводят два тоннеля, а дорогу к ним расширяют до 4 полос. Они позволят напрямую проезжать со Строителей на улицу Дзержинского и не пропускать трамваи или встречные машины — транспорт будет ходить по отдельным полосам.